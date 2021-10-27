Экс-глава УФСБ по Ярославской области найден мертвым

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Одинцово нашли тело бывшего главы ярославского областного управления ФСБ Александра Кубасова. Труп обнаружили в отеле, пишут «Ярновости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Причины смерти в настоящий момент неизвестны.
По сведениям РЕН ТВ, тело нашли в гостинице в деревне Вырубово, куда мужчина заселился ещё 9 октября. 26 октября он перестал отвечать на звонки, в тот же день его труп нашли без признаков жизни. Собеседник журналистов отметил, что произошедшее не носит криминальный характер. По данным Telegram-канала «112», причиной смерти может быть вирусная пневмония.
Кубасов возглавлял УФСБ по Ярославской области с 2013 по 2018 год, после чего вышел на пенсию. До этого он руководил управлениями спецслужбы в Чечне и Ульяновской области, а также был заместителем начальника управления по Калининградской области.
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