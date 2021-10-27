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Мужчину осудили за убийство задолжавших 20 тыс. руб женщин

Вероника Полынина
29 минут назад

В подмосковном Солнечногорске вынесли приговор мужчине, зарезавшему двух женщин из-за долга в 20 тысяч рублей.

Мужчину осудили за убийство задолжавших 20 тыс. руб женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подсудимого признали виновным в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении и приговорили к 24 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Как сообщает РИА «Новости», в ноябре 2020 года были обнаружены убитыми две женщины с ножевыми ранениями по всему телу, а также раненая шестилетняя девочка.

Вскоре задержали подозреваемого – им оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубежья. Погибшие женщины задолжали ему 20 тысяч рублей за ремонтные работы. В ходе конфликта он зарезал женщин и пытался зарезать ребенка, после чего обыскал дом, похитил деньги и скрылся.

Ранее в среду, 27 октября, стало известно о задержании подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи.

По данным «Коммерсанта», задержанный - деловой партнер банкира, он пытался скрыться за границей.

Происшествия,Михаил Яхонтов,ФСИН,
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