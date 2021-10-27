На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли боевые патроны

На съемочной площадке фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис шерифа Санта-Фе.

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Ранее сообщалось, что в реквизитном оружии, из которого стрелял Болдуин на съемочной площадке, оказался один боевой патрон. По предварительной версии, из-за того, что оружие было предназначено для стрельбы холостыми, боевой патрон разорвался в стволе и разлетелся на осколки, которыми ранило режиссера Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. В результате ранения оператор скончалась в больнице.

По словам режиссера, выстрел произошел во время репетиции сцены: Болдуин направил оружие в объектив камеры и выстрелил.

Режиссер в это время смотрел в камеру рядом с Хатчинс.