На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли боевые патроны

На съемочной площадке фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис шерифа Санта-Фе.
Ранее сообщалось, что в реквизитном оружии, из которого стрелял Болдуин на съемочной площадке, оказался один боевой патрон. По предварительной версии, из-за того, что оружие было предназначено для стрельбы холостыми, боевой патрон разорвался в стволе и разлетелся на осколки, которыми ранило режиссера Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. В результате ранения оператор скончалась в больнице.
По словам режиссера, выстрел произошел во время репетиции сцены: Болдуин направил оружие в объектив камеры и выстрелил.
Режиссер в это время смотрел в камеру рядом с Хатчинс.
Члены съемочной группы сообщили полиции, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал оружие Болдуину, сказав «cold gun» (с англ. «холодное оружие»), - этот термин означает, что оружие безопасно. Два человека, тесно работавшие с Холлсом, рассказали CNN, что на него поступали жалобы во время съемок других картин, в том числе на несоблюдение правил техники безопасности при использовании оружия и пиротехники.