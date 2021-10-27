Отпущенная из СИЗО Марина Кохал рассказала о планах на будущее

Подозреваемая в убийстве и расчленении петербургского рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которой суд заменил заключение под стражей на домашний арест, заявила, что в ее ближайших планах – увидеть ребенка, пишет «Пятый канал».

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«Увидеть ребенка. Это все планы», — сказала Кохал на выходе из Санкт-Петербургского городского суда.

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Кохал подозревают в убийстве и расчленении своего мужа рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) на почве ревности – якобы у него была возлюбленная, с которой у него были длительные отношения и к которой он хотел уйти от жены и их общего ребенка.

Как полагают следователи, в июле 2020 года Кохал в ходе ссоры на съемной квартире в Петербурге убила мужа. Кохал это отрицает. По ее версии, Картрайт умер от передозировки наркотиков, а Кохал после смерти расчленила тело, чтобы разыграть перед поклонниками бесследное исчезновение рэпера и таким образом защитить его репутацию, пишет «Фонтанка».

Как пишет издание, у следствия было несколько версий. В соответствии с последней по времени Кохал ввела мужа в искусственную кому, введя ему инсулиновый препарат «Новорапид флекспен» и препарат, содержащий гамма-оксимасляную кислоту, после этого задушила и расчленила тело на 15 частей.

Как пишет «Пятый канал», в последней переписке рэпера с другом непосредственно перед смертью он сообщил о сделанном ему женой уколе.

Несмотря на то, что Кохал является единственной подозреваемой по делу, следствию не удалось собрать убедительные доказательства ее вины. Проведенные экспертизы не дали однозначного ответа на вопрос о причинах смерти артиста.

Обвинение утверждает, что супруга постирала части тела мужа в стиральной машине и таким образом скрыла следы преступления.

Кохал выпустили из-под стражи в зале суда 27 октября 2021 года.