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Вдову расчлененного рэпера Картрайта отпустили из-под стражи

Вероника Полынина
35 минут назад

Вдову рэпера Энди Картрайта, подозреваемую в его убийстве, перевели из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко).

Адвокаты Кохал настаивали на ее переводе под домашний арест или избрании другой более мягкой меры пресечения. По словам адвокатов, следствие приняло затяжной характер, за восемь последних месяцев с обвиняемой не было проведено ни одного следственного действия.

Марина Кохал находилась в СИЗО с июля 2020 года.

Жена Энди Картрайта объяснила расчленение мужа

Напомним, расчлененное тело Картрайта было найдено 29 июля прошлого года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга при этом утверждала, что Картрайт скончался от передозировки наркотических веществ, а она расчленила его мертвое тело, чтобы скрыть от фанатов «бесславную» смерть. При этом следы запрещенных препаратов в организме покойного обнаружены не были.

По версии следствия, Кохал вызвала у рэпера искусственную кому при помощи введения инсулинового препарата и медикамента, содержащего гамма-оксимасляную кислоту, а после задушила своего супруга и расчленила его тело. Эту версию предстоит проверить специалистам судебно-медицинской экспертизы.

Происшествия,Видео,Александр Юшко,ФСИН,
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