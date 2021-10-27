Ефремов обжалует в ВС приговор по делу о смертельном ДТП

Осужденный по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов решил обжаловать в Верховном суде решение предыдущей инстанции, отказавшейся смягчить ему приговор в виде 7,5 лет лишения свободы. Об этом намерении актёра NEWS.ru сообщил его адвокат Пётр Хархорин, который только что вернулся из колонии, где встречался со своим подопечным.
Мы решили, что через некоторое время будем подавать жалобу в Верховный суд. Попытаемся обжаловать приговор предыдущих инстанций, — заявил Пётр Хархорин.
Адвокат добавил, что отбывающий наказание в колонии Михаил Ефремов «держит удар, внешне не проявляет своих переживаний».
Он крепкий мужик. Много читает. Здраво мыслит. Болячки при нём и никуда не исчезли, но обострений нет. Михаил передает привет всем, кто за него беспокоится, — отметил Хархорин.
15 сентября 2021 года Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить Михаилу Ефремову приговор в виде 7,5 года лишения свободы. Об этом суд просили в том числе 46 деятелей культуры, вступившихся за Ефремова: Александр Домогаров, Сергей Безруков, Константин Хабенский и др. Против уменьшения срока заключения и перевода артиста из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор, заявивший о бесполезности актёра для общества, и адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.