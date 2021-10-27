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Михаил Ефремов обжалует в Верховном суде приговор по делу о смертельном ДТП

News.ru
19 минут назад

Осужденный по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов решил обжаловать в Верховном суде решение предыдущей инстанции, отказавшейся смягчить ему приговор в виде 7,5 лет лишения свободы. Об этом намерении актёра NEWS.ru сообщил его адвокат Пётр Хархорин, который только что вернулся из колонии, где встречался со своим подопечным.

Ефремов обжалует в ВС приговор по делу о смертельном ДТП
Фото: ТАССТАСС

Мы решили, что через некоторое время будем подавать жалобу в Верховный суд. Попытаемся обжаловать приговор предыдущих инстанций, — заявил Пётр Хархорин.

Адвокат добавил, что отбывающий наказание в колонии Михаил Ефремов «держит удар, внешне не проявляет своих переживаний».

Он крепкий мужик. Много читает. Здраво мыслит. Болячки при нём и никуда не исчезли, но обострений нет. Михаил передает привет всем, кто за него беспокоится, — отметил Хархорин.

15 сентября 2021 года Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить Михаилу Ефремову приговор в виде 7,5 года лишения свободы. Об этом суд просили в том числе 46 деятелей культуры, вступившихся за Ефремова: Александр Домогаров, Сергей Безруков, Константин Хабенский и др. Против уменьшения срока заключения и перевода артиста из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор, заявивший о бесполезности актёра для общества, и адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

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