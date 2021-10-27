Ефремов обжалует в ВС приговор по делу о смертельном ДТП

Осужденный по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов решил обжаловать в Верховном суде решение предыдущей инстанции, отказавшейся смягчить ему приговор в виде 7,5 лет лишения свободы. Об этом намерении актёра NEWS.ru сообщил его адвокат Пётр Хархорин, который только что вернулся из колонии, где встречался со своим подопечным.

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Мы решили, что через некоторое время будем подавать жалобу в Верховный суд. Попытаемся обжаловать приговор предыдущих инстанций, — заявил Пётр Хархорин.

Адвокат добавил, что отбывающий наказание в колонии Михаил Ефремов «держит удар, внешне не проявляет своих переживаний».

Он крепкий мужик. Много читает. Здраво мыслит. Болячки при нём и никуда не исчезли, но обострений нет. Михаил передает привет всем, кто за него беспокоится, — отметил Хархорин.