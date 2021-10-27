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Появилась новая версия громкого убийства рэпера в Петербурге

Анна Безрукова
26 минут назад

Петербургский суд решил продлить меру пресечения вдове рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал на три месяца, до 30 января будущего года. Причиной стала новая версия убийства исполнителя, которую выдвинуло следствие, сообщила 27 октября "Фонтанка.ру".

Появилась новая версия громкого убийства рэпера в Петербурге
Фото: InstagramInstagram

Предполагается, что Кохал вызвала у рэпера искусственную кому при помощи введения инсулинового препарата и медикамента, содержащего гамма-оксимасляную кислоту, а после задушила своего супруга и расчленила его тело. Эту версию предстоит проверить специалистам судебно-медицинской экспертизы.

Прошлая версия включала в себя инъекцию только инсулиновым препаратом, а также удар острым предметом.

9 июня появилась информация, что сыну Энди Картрайта был назначен временный опекун.

Жена Энди Картрайта объяснила расчленение мужа

28 апреля жена рэпера Энди Картрайта по итогам психиатрической экспертизы была признана вменяемой, но с отклонениями в психике.

Напомним, расчлененное тело рэпера было найдено 29 июля прошлого года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга при этом утверждала, что Картрайт скончался от передозировки наркотических веществ, а она расчленила его мертвое тело, чтобы скрыть от фанатов «бесславную» смерть. При этом следы запрещенных препаратов в организме покойного обнаружены не были.

Происшествия,Фонтанка.Ру,
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