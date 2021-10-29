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Уголовное дело о незаконной охоте возбудили после инцидента с Рашкиным

ТК «Звезда»иещё 2
6 минут назад

Уголовное дело о незаконной охоте возбудили после инцидента с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

Уголовное дело возбудили после инцидента с Рашкиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуация произошла ночью 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. При проверке сообщения о звуках выстрелов участковый и представитель Комитета охотничьего хозяйства обнаружили Рашкина на месте происшествия. В его автомобиле они обнаружили фрагменты туши лося, топор и два ножа.

Депутат отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В связи с этим был составлен административный протокол. По факту обнаружения туши лося дознаватели возбудили уголовное дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ). Об этом МВД сообщает на официальном сайте.

По данным полиции, задержанный утверждал, что якобы нашел тушу уже убитого лося и положил ее в багажник.

Происшествия,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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