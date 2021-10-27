Представителя Кадырова задержали с наркотиками

Представителя главы Чечни Рамзана Кадырова по Северо-Западному федеральному округу Ислама Хизриева задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в нелегальном приобретении наркотических веществ, сообщает портал 47news.

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38-летнего Хизриева 26 октября остановили сотрудники ГИБДД на Новорощинской улице, неподалеку от его офиса в бизнес-центре «Собрание». Сотрудник ГИБДД заподозрил, что представитель Кадырова по СЗФО находится под воздействием наркотиков, после чего Хизриев был задержан, а его машину досмотрели.

В машине Хизриева нашли три грамма запрещенного психостимулятора, а на медицинском освидетельствовании в крови мужчины обнаружили следы наркотиков.

Позднее, по информации СМИ, позднее следствием Московского района было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК – "незаконное приобретение наркотиков в крупном размере".