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Представитель Кадырова попался с наркотиками в Петербурге

Елена Прошина
51 минуту назад

Представителя главы Чечни Рамзана Кадырова по Северо-Западному федеральному округу Ислама Хизриева задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в нелегальном приобретении наркотических веществ, сообщает портал 47news.

Представителя Кадырова задержали с наркотиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

38-летнего Хизриева 26 октября остановили сотрудники ГИБДД на Новорощинской улице, неподалеку от его офиса в бизнес-центре «Собрание». Сотрудник ГИБДД заподозрил, что представитель Кадырова по СЗФО находится под воздействием наркотиков, после чего Хизриев был задержан, а его машину досмотрели.

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В машине Хизриева нашли три грамма запрещенного психостимулятора, а на медицинском освидетельствовании в крови мужчины обнаружили следы наркотиков.

Позднее, по информации СМИ, позднее следствием Московского района было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК – "незаконное приобретение наркотиков в крупном размере".

27 октября Хизриеву в суде изберут меру пресечения. По информации его адвоката, Ислама Хизриева направили в медицинское учреждение из-за проблем со здоровьем после задержания. Адвокат Хизриева сообщил, что его подзащитный нуждается в госпитализации.

Происшествия,Рамзан Кадыров,ГИБДД,47news.ru,
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