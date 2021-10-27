В "Лиза Алерт" оправдались за гибель человека из-за поисков Светличной

"Пост был больше обращением к службам, чтобы они с такими же усилиями разыскивали всех пенсионеров, а не только знаменитостей, – пояснили представители движения. - А вообще обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто помимо нас по факту не ищет, выходит, что шансы уменьшаются у других пенсионеров, не знаменитых людей".