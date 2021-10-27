В "Лиза Алерт" оправдались за гибель человека из-за поисков Светличной

Публикацию в соцсети председателя отряда "Лиза Алерт" Григория Сергеева по поводу того, что исчезнувшего в Люберцах мужчину не удалось спасти вследствие резонансных поисков актрисы Светланы Светличной, были поняты не совсем верно. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Лизы Алерт".
"Пост был больше обращением к службам, чтобы они с такими же усилиями разыскивали всех пенсионеров, а не только знаменитостей, – пояснили представители движения. - А вообще обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто помимо нас по факту не ищет, выходит, что шансы уменьшаются у других пенсионеров, не знаменитых людей".
Также в организации уточнили, что это нужно воспринимать в качестве сигнала о том, что у поисковиков дефицит ресурсов. Так, у некоторых отсутствуют средства на бензин, иногда отмечается нехватка техники.
"Очевидно, что, если бы на том поиске было большее число людей, конечно, было бы больше шансов разыскать пропавшего человека", - добавили в пресс-службе "Лизы Алерт".
Как ранее сообщили ряд СМИ, Григорий Сергеев написал, что вследствие ажиотажа вокруг ситуации с пропавшей актрисой Светланой Светличной поисковикам не удалось оказать своевременную помощь другому человеку, которому она требовалась. В результате мужчина умер.
Во вторник, 26 октября, сотрудники уголовного розыска Москвы установили, где находится Светличная. Они нашли актрису на киностудии, расположенной на улице Эйзенштейна.