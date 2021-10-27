Пассажирский рейс Каир — Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский Airbus A220 сразу после вылета из Каира в Москву подал сигнал тревоги. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщает ТАСС.
«Самолет рейса Каир - Москва подал сигнал тревоги после вылета, он возвращается в аэропорт», - пояснил источник.
20 октября стало известно, что пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург — Грозный, экстренно сел в Москве из-за неисправности системы кондиционирования.
Также из-за сработавшего датчика неисправности вернулся в аэропорт вылетевший из Москвы в Белгород самолет Sukhoi Superjet. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево.
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