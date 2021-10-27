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Пассажирский рейс Каир — Москва подал сигнал тревоги

Алиса Селезнёва
1 час назад

Пассажирский Airbus A220 сразу после вылета из Каира в Москву подал сигнал тревоги. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщает ТАСС.

Пассажирский рейс Каир — Москва подал сигнал тревоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолет рейса Каир - Москва подал сигнал тревоги после вылета, он возвращается в аэропорт», - пояснил источник.

20 октября стало известно, что пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург — Грозный, экстренно сел в Москве из-за неисправности системы кондиционирования.

Также из-за сработавшего датчика неисправности вернулся в аэропорт вылетевший из Москвы в Белгород самолет Sukhoi Superjet. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

Новость дополняется

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,ИТАР-ТАСС,
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