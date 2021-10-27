Приезжие украли у московского пенсионера 3,7 млн рублей

Приезжие связали и ограбили 78-летнего пенсионера в Москве, воспользовавшись его доверчивостью и добротой. Как сообщает РИА Новости, у пожилого мужчины украли 3,7 млн рублей.
Накануне в дверь квартиры пожилого мужчины в доме на улице 15-й Парковой позвонила 22-летняя девушка, которая попросила попить воды. Пенсионер решил впустить ее и даже предложил кофе. Пока москвич готовил напиток, злоумышленница открыла дверь и запустила в дом еще двух мужчин.
Вместе они связали пенсионера, и, угрожая ему ножом, потребовали отдать свои сбережения. Обшарив жилище, грабители нашли около 3,7 млн рублей и скрылись. После их ухода пожилой мужчина смог освободиться и вызвал полицию.
Через некоторое время правоохранители задержали двоих гостей столицы: девушку и ранее судимого 34-летнего мужчину. Деньгами они успели распорядиться по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленники находятся под стражей, полиция ищет третьего соучастника преступления.