В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.45
Войти в почту

Приезжие украли у московского пенсионера 3,7 млн рублей

Елена Прошина
50 минут назад

Приезжие связали и ограбили 78-летнего пенсионера в Москве, воспользовавшись его доверчивостью и добротой. Как сообщает РИА Новости, у пожилого мужчины украли 3,7 млн рублей.

Приезжие украли у московского пенсионера 3,7 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в дверь квартиры пожилого мужчины в доме на улице 15-й Парковой позвонила 22-летняя девушка, которая попросила попить воды. Пенсионер решил впустить ее и даже предложил кофе. Пока москвич готовил напиток, злоумышленница открыла дверь и запустила в дом еще двух мужчин.

Цыганка украла у пенсионерки из Севастополя крупную сумму денег

Вместе они связали пенсионера, и, угрожая ему ножом, потребовали отдать свои сбережения. Обшарив жилище, грабители нашли около 3,7 млн рублей и скрылись. После их ухода пожилой мужчина смог освободиться и вызвал полицию.

Через некоторое время правоохранители задержали двоих гостей столицы: девушку и ранее судимого 34-летнего мужчину. Деньгами они успели распорядиться по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленники находятся под стражей, полиция ищет третьего соучастника преступления.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители