Поезда встали в метро Москвы из-за человека на путях: видео

В метро Москвы остановили движение поездов на салатовой ветке из-за человека на путях. Об этом сообщает Telegram -канал «Новости Москвы», опубликовавший снятое очевидцами видео из столичной подземки.

Инцидент произошел на станции «Крестьянская застава». На кадрах мужчина находится на путях перед электропоездом. Он заявил, что ему стало плохо, именно поэтому он оказался внизу. Однако работница метрополитена не поверила словам пассажира. Она утверждает, что некий молодой человек видел, как нарушитель сам спрыгнул с платформы.