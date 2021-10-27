В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.58
Войти в почту

Тройное убийство на Мосфильмовской связали с белым «Солярисом»

Анна Безрукова
49 минут назад

В Москве ведутся поиски белого «Соляриса», который связывают с убийством в квартире на Мосфильмовской банкира Михаила Яхонтова, его жены и малолетнего сына. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Напомним, ранее по этому делу появилась зацепка: подозреваемые покинули место преступления на автомобиле марки Hyundai Solaris белого цвета. Об этом сообщали "Известия", ссылаясь на данные собственного источника в силовых структурах.

Об убийстве банкира Михаила Яхонтова и членов его семьи стало известно накануне. Мужчина не отвечал на звонки дочери, что вызвало у нее подозрения, она решила проверить квартиру родителя. Войдя в жилище, дочь Яхонтова обнаружила там трупы своего отца, его супруги и их 8-летнего сына. Установлено, что гибель взрослых наступила в результате ножевых ранений, смерть ребенка – от перелома шейных позвонков.

Появились подробности тройного убийства в Москве

К месту происшествия прибыл руководитель главного следственного управления по столице Андрей Стрижов. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Напомним, Михаил Яхонтов в 2016 году выступал фигурантом уголовного дела о банкротстве Смоленского банка. Следствие считает, что топ-менеджеры столичного филиала финансовой организации, среди которых был и Яхонтов, перевели на счета подконтрольных иностранных компаний свыше 600 млн рублей, а также участвовали в преднамеренном банкротстве банка.

Происшествия,Видео,Андрей Стрижов,Михаил Яхонтов,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители