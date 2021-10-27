Тройное убийство на Мосфильмовской связали с белым «Солярисом»

В Москве ведутся поиски белого «Соляриса», который связывают с убийством в квартире на Мосфильмовской банкира Михаила Яхонтова, его жены и малолетнего сына. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Напомним, ранее по этому делу появилась зацепка: подозреваемые покинули место преступления на автомобиле марки Hyundai Solaris белого цвета. Об этом сообщали "Известия", ссылаясь на данные собственного источника в силовых структурах.

Об убийстве банкира Михаила Яхонтова и членов его семьи стало известно накануне. Мужчина не отвечал на звонки дочери, что вызвало у нее подозрения, она решила проверить квартиру родителя. Войдя в жилище, дочь Яхонтова обнаружила там трупы своего отца, его супруги и их 8-летнего сына. Установлено, что гибель взрослых наступила в результате ножевых ранений, смерть ребенка – от перелома шейных позвонков.

К месту происшествия прибыл руководитель главного следственного управления по столице Андрей Стрижов. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.