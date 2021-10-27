ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
"Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - отмечается в сообщении.