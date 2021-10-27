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ФАС возбудила против Apple дело о нарушении антимонопольного законодательства

ТАССиещё 1
55 минут назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС возбудила дело против Apple
Фото: ТАССТАСС

"Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - отмечается в сообщении.

Происшествия,ФАС,Apple,
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