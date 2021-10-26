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Зампрокурора одели на шею трос и протащили на машине

Вероника Полынина
1 час назад

В Курганской области фермер избил заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю, надел ему на шею буксировочный трос и протащил несколько метров по асфальту на автомобиле. Об этом сообщает Znak.com.

Нападение на заместителя прокурора произошло 13 октября в поселке Гравийный Катайского района на стоянке возле кафе. На записях с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина подошел к Дедуле и после непродолжительной ссоры начал наносить ему удары по голове, телу и ногам. После этого он накинул на шею лежащего на земле зампрокурора петлю-удавку, сделанную из буксировочного троса, привязал трос к автомобилю и протащил своего оппонента несколько метров по асфальту.

Несмотря на то, что Дмитрий Дедуля не обращался в полицию, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Нападавшего задержали – им оказался 37-летний глава курганского-фермерского хозяйства Аманжол Саутбаев. Сейчас он находится под домашним арестом.

По информации источника телеканала РЕН ТВ,задержанный оказался племянником жены Дмитрия Дедули. Он устроил расправу над родственником из-за того, что тот пролил в его машине пиво.

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