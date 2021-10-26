Трое россиян сели на 7 лет за заказное изнасилование

В Барнауле вынесли приговор осужденным, которые почти сутки незаконно удерживали и насиловали 20-летнюю девушку, сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.

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Следователи установили, что подруга пострадавшей решила отомстить ей за то, что та не захотела оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка.

«Она арендовала квартиру, в которую пригласила двух мужчин, а затем обманным путем позвала девушку в гости. После того, как потерпевшая зашла в жилище, присутствующие стали избивать ее и принуждать к совершению половых актов. На протяжении ночи мужчины насиловали девушку», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда злоумышленники 37-ми и 27-ми лет уснули, девушка вылезла на карниз и стала звать на помощь.

«Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймал сотрудник транспортной полиции», – уточнили в республиканском СК.

Суд признал троих россиян виновными по статьям: 132 – «Иные действия сексуального характера», 131 – «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и 127 – «Незаконное лишение свободы человека» УК РФ.