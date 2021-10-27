В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.62
Войти в почту

Прохожий избил русского мальчика в Казахстане со словами «Русские раздражают»

Русская Планетаиещё 2
41 минуту назад

В Казахстане избили русского мальчика. Прохожий напал на ребенка со словами «Русские раздражают!»

Прохожий избил русского мальчика в Казахстане со словами «Русские раздражают»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил Telegram-канал Readovka. Мужчина ударил по голове ребенка и сбил с самоката, после чего пнул ногой. Ребенка бросилась защищать бабушка, но прохожий ударил и ее.

Поговорите тут. Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?

Местные медиа изначально сообщили о происшествии, но потом почти одновременно удалили публикации.

Информации о возбуждении дела по факту избиения мальчика нет.

Ранее сообщалось, что депутаты Казахстана внесли поправку в закон с целью «искоренить» русский язык. Вывески и баннеры в стране будут оформлены на казахском языке. Русский и другие языки начнут использовать только в случае острой необходимости.

Происшествия,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители