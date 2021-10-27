Прохожий избил русского мальчика в Казахстане со словами «Русские раздражают»

В Казахстане избили русского мальчика. Прохожий напал на ребенка со словами «Русские раздражают!»

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Об этом сообщил Telegram-канал Readovka. Мужчина ударил по голове ребенка и сбил с самоката, после чего пнул ногой. Ребенка бросилась защищать бабушка, но прохожий ударил и ее.

Местные медиа изначально сообщили о происшествии, но потом почти одновременно удалили публикации.

Информации о возбуждении дела по факту избиения мальчика нет.