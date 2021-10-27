Прохожий избил русского мальчика в Казахстане со словами «Русские раздражают»

В Казахстане избили русского мальчика. Прохожий напал на ребенка со словами «Русские раздражают!»
Об этом сообщил Telegram-канал Readovka. Мужчина ударил по голове ребенка и сбил с самоката, после чего пнул ногой. Ребенка бросилась защищать бабушка, но прохожий ударил и ее.
Местные медиа изначально сообщили о происшествии, но потом почти одновременно удалили публикации.
Информации о возбуждении дела по факту избиения мальчика нет.
Ранее сообщалось, что депутаты Казахстана внесли поправку в закон с целью «искоренить» русский язык. Вывески и баннеры в стране будут оформлены на казахском языке. Русский и другие языки начнут использовать только в случае острой необходимости.