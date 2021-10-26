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Убивший медведя боксер пришел в себя и рассказал о случившемся

Газета.Ruиещё 1
39 минут назад

Зарезавший медведя в лесу боксер Илья Медведев пришел в себя и рассказал полицейским об инциденте, который произошел на берегу Иртыша. Слова Медведева опубликованы в Telegram-канале SHOT.

Убивший медведя боксер пришел в себя и рассказал о случившемся
Фото: Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»

Медведев заявил, что он и его друзья не занимались браконьерством и не охотились на медведя. По его словам, они были на рыбалке и не знали, что пришли ловить рыбу на охраняемую природную территорию.

Российский боксер Медведев убил напавшего на него медведя

Боксер заявил, что непострадавший рыбак раздал всем ружья на случай, если будет птица. Рыбаки разделились и рыбак Чеботарь спустился переставить лодку, а погибший Дудников столкнулся с медведицей. Медведев рассказал, что услышал три выстрела и крики, после чего побежал к берегу, чтобы спастись, но потом все-таки вернулся, чтобы помочь другу, но было уже поздно.

Медведев является мастером спорта по боксу. Он принимал участие в чемпионате России и других крупных федеральных турнирах.

Ранее сообщалось, что у берлоги напавшего на боксера медведя найдены следы крови и гильзы.

Происшествия,Илья Медведев,
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