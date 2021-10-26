Убивший медведя боксер пришел в себя и рассказал о случившемся

Зарезавший медведя в лесу боксер Илья Медведев пришел в себя и рассказал полицейским об инциденте, который произошел на берегу Иртыша. Слова Медведева опубликованы в Telegram-канале SHOT.

Фото: Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»

Медведев заявил, что он и его друзья не занимались браконьерством и не охотились на медведя. По его словам, они были на рыбалке и не знали, что пришли ловить рыбу на охраняемую природную территорию.

Боксер заявил, что непострадавший рыбак раздал всем ружья на случай, если будет птица. Рыбаки разделились и рыбак Чеботарь спустился переставить лодку, а погибший Дудников столкнулся с медведицей. Медведев рассказал, что услышал три выстрела и крики, после чего побежал к берегу, чтобы спастись, но потом все-таки вернулся, чтобы помочь другу, но было уже поздно.

Медведев является мастером спорта по боксу. Он принимал участие в чемпионате России и других крупных федеральных турнирах.