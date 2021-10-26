Появилось видео с места убийства банкира Яхонтова и его семьи в Москве

Работа следователей на месте убийства бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи попала на видео, пишет "Лента.ру".

Оперативную съемку работы следственной бригады изданию предоставил источник в правоохранительных органах. На видеозаписи сотрудники Следственного комитета осматривают место преступления.

Семья перестала выходить на связь в воскресенье. Друзья, взяв ключи у домработницы, попали в квартиру, где в коридоре у двери обнаружили тело банкира с накрытой подушкой головой. У восьмилетнего ребенка Яхонтова была сломана шея, а у его жены на теле были заметны ножевые ранения.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, убийство произошло в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Как пишет РЕН ТВ, Яхонтов был фигурантом уголовного дела о банкротстве ОАО "Смоленский банк" в 2016 году. Топ-менеджеры московского филиала банка, в том числе Яхонтов, обвинялись в выводе за рубеж на счета подконтрольных иностранных фирм более 600 млн рублей и в преднамеренном банкротстве.