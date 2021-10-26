Опубликовано видео с места убийства банкира Яхонтова в Москве

Работу следственной бригады на месте убийства банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве показали на видео.
Кадры оперативной съемки во вторник, 26 октября, «Ленте.ру» предоставил источник в правоохранительных органах. На записи видно, как сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят осмотр места преступления.
Семья перестала выходить на связь в воскресенье. Друзья, взяв ключи у домработницы, попали в квартиру, где в коридоре у двери обнаружили тело банкира с накрытой подушкой головой. У восьмилетнего ребенка Яхонтова была сломана шея, а у его жены на теле были заметны ножевые ранения.