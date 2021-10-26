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Полиция завершила расследование дела, которое вела убитая следователь Шишкина

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад

В России завершено расследование уголовного дела о «билетной мафии», которым занималась следователь Евгения Шишкина, убитая осенью 2008 года в Подмосковье, сообщает сайт МВД медиа.

Завершено расследование дела убитого следователя Шишкиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полиции сообщили, что следователи предварительно завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 22 обвиняемых в мошенничестве в сфере компьютерной информации. По делу проходят организаторы и участники преступного сообщества, передает РИА Новости.

Следствие установило, что с июля 2013 по август 2014 года путем несанкционированного доступа к компьютерной информации от имени коммерческой организации незаконно оформлялись электронные билеты.

После этого билеты были возращены в билетные кассы с возвратом денег. Группировки действовали в Москве, Уфе, Новосибирске и Санкт-Петербурге, Московской области.

«Пострадала 31 компания, предоставляющая услуги по дистанционному оформлению и бронированию железнодорожных билетов. Ущерб превысил 17 миллионов рублей», – говорится в релизе.

Уголовное дело в отношении «билетной мафии» возбудила подполковник юстиции Евгения Шишкина.

Дела в отношении организаторов и участников расследовались отдельно, пятеро фигурантов уже признались в содеянном.

Шишкину убили в октябре 2018 года. По данным СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев выступил заказчиком убийства из-за мести. Мужчину задержали с поддельным паспортом в Грузии в 2018 году.

Застрелившего Шишкину приговорили к 14 годам колонии в ноябре 2020 года, а в марте 2021 года 9,5 лет колонии получил соучастник преступления.

Происшествия,Ярослав Сумбаев,Евгения Шишкина,РИА Новости,
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