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Взрыв прогремел в многоэтажке Балтийска

Елена Прошина
39 минут назад

Сильный взрыв прогремел в жилом доме в городе Балтийске Калининградской области. Как сообщает Telegram-канал Baza, после вспышки в здании начался пожар.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на первом этаже дома. Жильцам второго этажа пришлось выбрасывать своих детей из окон дома, чтобы спасти им жизнь. Внизу ребят ловили подоспевшие на помощь прохожие.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, предположительно, произошел хлопок газа, после чего начался пожар на площади в 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекли шесть подразделений спасателей.

Взрыв газа произошел в подмосковной пятиэтажке

Собеседник агентства отметил, что сейчас идет эвакуация жильцов. Пострадал один человек, его осматривают медики.

Напомним, что вечером 25 октября взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятыми этажами, разрушено шесть квартир. Пострадали два мальчика 17-ти и 11-ти лет, 70-летний мужчина и 22-летняя девушка, которая позднее скончалась в больнице

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

МЧС,РИА Новости,
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