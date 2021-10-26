Взрыв газа произошел в подмосковной пятиэтажке

В одном из пятиэтажных жилых домов города Видное Московской области произошел взрыв газа. Медики, прибывшие к месту ЧП, проводят осмотр пятерых детей и троих взрослых - жильцов дома, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Вследствие хлопка газовоздушной смеси в четвертом подъезде жилого многоэтажного здания на улице Советская повредилась стена между кухней и комнатой", - рассказал собеседник агентства.

Также он добавил, что медики скорой помощи осматривают восемь человек, в частности пятерых детей. Согласно предварительным данным, госпитализация им не требуется. Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, накануне взрыв газа произошел в пятиэтажном здании в Набережных Челнах, где обрушились часть крыши и перекрытия между двумя верхними этажами. Также разрушилось несколько квартир, погибла девушка.

Уточнялось, что взрыв прогремел в минувший понедельник вечером на четвертом этаже дома, расположенного на улице Татарстан, 25/117.

Как впоследствии заявили в Следственном комитете, причиной инцидента могла стать или неосторожность жильцов, или оказание услуг по газоснабжению ненадлежащего качества.