В Новой Москве убит экс-замглавы управления МВД

В деревне Десна в бане было найдено тело зарезанного 73-летнего мужчины, им оказался бывший замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрей Новосельцев.

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По данным «Пятого канала», убитым в бане в Новой Москве мужчиной оказался замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексей Новосельцев.

Новосельцев был найден в деревне Десна на территории СНТ «Родник». Полицейские прибыли в одно из домовладений по вызову местных жителей и обнаружили лежащее на полу в бане тело 73-летнего мужчины. На шее, груди, предплечьях и голове были зафиксированы множественные колото-резаные раны.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах также сообщил, что был найден Новосельцев.

«В поселении Десеновское был найден труп мужчины – Новосельцева Алексея. На теле ножевые ранения и гематомы», – сказал собеседник агентства. По его словам, тело обнаружила в бане дочь Новосельцева. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Новосельцев раскрыл заказное убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, застреленного в Москве на Арбате.