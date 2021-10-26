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Масштаб разрушений после взрыва в Набережных Челнах сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Следственный комитет России ведет расследование уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство публикует снятые с дрона кадры последствий ЧП.

Хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме произошел 25 октября 2021 года, в результате чего разрушенными оказались четыре квартиры. 5 человек госпитализировали, среди пострадавших были двое несовершеннолетних. Позднее стало известно, что в больнице скончалась 22-летняя женщина.

«В настоящее время установлено, что владелец квартиры проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются», – говорится в сообщении СК России.

СКР,
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