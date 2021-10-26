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Разнял только ОМОН: цыгане устроили массовую драку в России

Елена Прошина
1 час назад

Массовая драка между цыганами произошла в Астраханской области 24 октября. Групповой конфликт случился в селе Началово Приволжского района, участие в нем приняли 56 человек, сообщает «Астраханские новости».

Разнял только ОМОН: цыгане устроили драку в РФ
Фото: ТАССТАСС

Первая стычка между двумя сторонами состоялась еще в субботу, 23 октября. На следующий день в Началово приехали родственники конфликтующих сторон, поле чего начались небольшие перепалки, которые переросли в крупную драку. Разнимать конфликтующих прибыли бойцы ОМОНа, которые задержали 15 человек.

В результате пять человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Семь человек задержали после массовой драки в Москве

Напомним, что в 2019 году в селе Чемодановка под Пензой произошла массовая драка с участием цыган, которые попытались напасть на 12-летнюю девочку. За ребенка вступились местные жители. В результате произошел конфликт, в котором пять человек получили ранения, один из которых впоследствии скончался.

В результате 46 цыган покинули село и перебрались в город Ахтубинск Астраханской области.

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