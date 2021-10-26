Пираты сбежали: российские морпехи спасли панамское судно

БПК «Вице-адмирал Кулаков» спас панамское судно от пиратов в Гвинейском заливе

Фото: Пираты покинули судно на быстроходной лодке/Минобороны РФ Пираты покинули судно на быстроходной лодке/Минобороны РФ

Пираты Гвинейского залива попытались захватить панамский контейнеровоз. Экипаж подал сигнал бедствия и спрятался в трюме. К судну прибыли российские морпехи — группа кораблей Северного флота вот уже несколько недель обеспечивает безопасность мореходства в регионе. Когда российский вертолет приблизился к контейнеровозу, пираты сбежали.

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Вечером 25 октября в Гвинейском заливе у западного побережья Африки пираты напали на контейнеровоз. Первым об этом сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах морской безопасности.

По данным компании, контейнеровоз MSC Lucia был захвачен неизвестными злоумышленниками в 86 морских милях к юго-западу от терминала Агбами (крупное нефтяное месторождение у берегов Нигерии в Гвинейском заливе, разрабатываемое американской Chevron — «Газета.Ru»).

Dryad Global сообщил, что к месту нападения направляется военный корабль, и рекомендовал остальным судам избегать данного района. Как выяснилось, помощь подвергшемуся нападения судну оказал большой противолодочный корабль Северного флота ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков».

«Около 13 часов на российском корабле был получен сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке»,— заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, после сигнала бедствия экипаж торгового судна укрылся в машинном отделении в соответствии с инструкциями. С российского корабля в воздух подняли вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты для помощи морякам.

«При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега», — сообщили в Минобороны. Российские военные не стали преследовать пиратов.

После контрольного облета к контейнеровозу подошел «Вице-адмирал Кулаков», с которого на борт панамского судна высадилась антитеррористическая группа. Военные провели досмотр судна и обнаружили запертых в машинном зале моряков.

«Вице-адмирал Кулаков» вместе со средним морским танкером «Академик Пашин» и спасательным судном «Алтай» действуют в Гвинейском заливе уже на протяжении трех недель. Они отправились в поход из Северодвинска в конце июня. Сначала экипаж БПК принимал участие в военно-морском параде в Кронштадте, затем участвовал в тренировках российских моряков в Атлантике.

В августе-сентябре «Вице-адмирал Кулаков» действовал в Средиземном море, заходил в Алжир, Сирию, Кипр, а сейчас российские корабли обеспечивают безопасность гражданского мореплавания и мониторят надводную обстановку при помощи авиации у западных берегов Африки.

По данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз MSC Lucia был спущен на воду в 1985 году и ходит под флагом Панамы. 190-метровое судно способно перевозить до 1893 контейнеров TEU. Сейчас оно все еще находится в Гвинейском заливе и движется в порт крупнейшего города Камеруна Дуалу.