Пропавшая актриса Светлана Светличная 22 октября посетила киностудию имени Горького. Снятая камерами видеонаблюдения запись у входа в компанию появилась в распоряжении Telegram-канала IZ.RU.

Уточняется, что на киностудии заслуженной артистке РСФСР стало плохо из-за повышенного давления. Вызвали скорую, однако Светличную не госпитализировали.