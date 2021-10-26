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Входящая на киностудию имени Горького Светличная попала на видео

Рамблер
53 минуты назад

Пропавшая актриса Светлана Светличная 22 октября посетила киностудию имени Горького. Снятая камерами видеонаблюдения запись у входа в компанию появилась в распоряжении Telegram-канала IZ.RU.

Уточняется, что на киностудии заслуженной артистке РСФСР стало плохо из-за повышенного давления. Вызвали скорую, однако Светличную не госпитализировали.

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Ранее стало известно, что Светличная ушла из дома 20 октября. Сейчас в поисках женщины принимают участие более 40 волонтеров «Лизы Алерт». Они расклеили по городу 2 150 листовок.

Происшествия,Шоу-бизнес,Видео,Светлана Светличная,
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