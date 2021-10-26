Двухлетняя россиянка умерла после отравления алкоголем

Двухлетняя россиянка отравилась алкоголем и попала в реанимацию. Несмотря на старания врачей, ребенок скончался. Об этом пишет KP.RU.

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Лежащую рядом с матерью девочку обнаружил дома отец. Обе были в бессознательном состоянии. Мужчина вызвал скорую помощь, после чего женщину с ребенком госпитализировали.

«Бригадой скорой помощи с отравлением неизвестным веществом госпитализированы в бессознательном состоянии 43-летняя женщина и двухлетний ребенок. Их поместили в реанимационное отделение», — пишет газета со ссылкой на собственный источник. Позднее девочка скончалась не приходя в сознание.

Полицейские в ходе проверки квартиры обнаружили две пустые бутылки из-под спиртного. На данный момент сотрудники правоохранительных органов еще не смогли допросить мать девочки. Как алкоголь попал в организм ребенка, до сих пор неясно.