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Отнялись ноги: детали гибели оператора от пули Болдуина

Мария Иванова
1 час назад

Режиссер Джоэл Соуса дал показания полиции и заявил, что после постановочного выстрела Алека Болдуина оператор Галина Хатчинс схватилась за живот, после чего ей становилось все хуже и хуже. Показания Соусы опубликовала The New York Times.

Смертельный выстрел, по словам Соусы, произошел во время репетиции сцены: Болдуин направил оружие в объектив камеры и выстрелил. Режиссер в это время смотрел в камеру рядом с Хатчинс.

По его словам, оператор внезапно схватилась за живот и споткнулась. В это же время Соуса заметил, что у него самого льется кровь из плеча.

Показания полиции также дал оператор Рид Рассел.

«На лице Джоэла была кровь, а мисс Хатчинс сказала, что не чувствует своих ног», - заявил он.

42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма «Ржавчина» возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Болдуин выстрелил в сторону ее камеры из реквизитного оружия, патрон которого должен был быть холостым.

Подруги рассказали о застреленной Болдуином Галине Хатчинс. Видео

Полиция допросила Болдуина. Никаких обвинений ему не предъявили. По предварительной версии, в оружии, которое ему дали, в результате халатности оказался боевой патрон.

Члены съемочной группы сообщили полиции, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал оружие Болдуину, сказав «cold gun» (с англ. «холодное оружие»), - этот термин означает, что оружие безопасно.

Два человека, тесно работавшие с Холлсом, рассказали CNN, что на него поступали жалобы во время съемок других картин, в том числе на несоблюдение правил техники безопасности при использовании оружия и пиротехники.

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