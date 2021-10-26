Появилось видео стрельбы в торговом центре в Айдахо

Два человека погибли, еще шесть получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Айдахо. Один человек был задержан.
Уточняется, что трагедия произошла в одном из торговых заведений города Бойсе. На опубликованных в кадрах внутри здания слышны звуки выстрелов.
Подозреваемый был задержан полицией. По предварительным данным, он действовал в одиночку. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы нападения. Расследованием дела также займутся работники ФБР США и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.