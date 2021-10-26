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Появилось видео стрельбы в торговом центре в Айдахо

Александр Кузьмин
54 минуты назад

Два человека погибли, еще шесть получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Айдахо. Один человек был задержан.

Уточняется, что трагедия произошла в одном из торговых заведений города Бойсе. На опубликованных в кадрах внутри здания слышны звуки выстрелов.

Подозреваемый был задержан полицией. По предварительным данным, он действовал в одиночку. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы нападения. Расследованием дела также займутся работники ФБР США и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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