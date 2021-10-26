Появилось видео стрельбы в торговом центре в Айдахо

Два человека погибли, еще шесть получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Айдахо. Один человек был задержан.

Уточняется, что трагедия произошла в одном из торговых заведений города Бойсе. На опубликованных в кадрах внутри здания слышны звуки выстрелов.