Школьник застрелил четырехлетнего друга в Хакасии

«20 августа девятилетний сын мужчины позвал в гости четырехлетнего мальчика, проживавшего по соседству. В ходе игры дети зашли в сарай, где сын подозреваемого снял со стены винтовку и стал ее рассматривать, в результате чего произошел выстрел в сторону, где находился младший мальчик», – передает URA.RU сообщение ведомства.