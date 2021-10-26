Школьник застрелил четырехлетнего друга в Хакасии

В Хакасии девятилетний мальчик взял оружие у отца и нечаянно застрелил четырехлетнего друга, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«20 августа девятилетний сын мужчины позвал в гости четырехлетнего мальчика, проживавшего по соседству. В ходе игры дети зашли в сарай, где сын подозреваемого снял со стены винтовку и стал ее рассматривать, в результате чего произошел выстрел в сторону, где находился младший мальчик», – передает URA.RU сообщение ведомства.
Мальчика доставили в больницу с ранением в области головы, несколько месяцев он был под наблюдением врачей, но ребенка не удалось спасти. В СК завели уголовное дело в отношении отца стрелявшего, расследование продолжается.
Ранее школьник застрелил сверстника из отцовского ружья в Ростовской области.