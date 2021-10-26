Пожар на Некрасовском рынке во Владивостоке сняли на видео

Как сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю эвакуированы 70 человек.

«В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня», - говорится в сообщении ведомства.

Первые расчёты пожарных прибыли туда уже через восемь минут после получения сигнала о ЧП. К тушению привлечены 39 человек личного состава и 11 единиц техники.