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Назван эпицентр взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Вероника Полынина
38 минут назад

Утечку газа в жилом доме в Набережных Челнах мог спровоцировать страдающий алкоголизмом пенсионер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, эпицентр взрыва скорее всего находился в квартире одинокого пенсионера. Он страдал алкоголизмом и состоял на учете в наркологическом диспансере.

«Интерфакс» пишет, что мужчине приостановили подачу газа за неуплату и поставили заглушку.

По предварительной информации, он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку, и тем самым спровоцировать утечку.

«Думали, война». Что известно о взрыве газа в Набережных Челнах

Напомним, взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах произошел около 17.00 понедельника. По данным МЧС, взрывом разрушило шесть квартир на четвертом и пятом этажах дома, в которых проживали 14 человек. Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов четыре человека. По предварительным данным, больше под завалами людей нет.

Происшествия,Видео,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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