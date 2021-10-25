Назван эпицентр взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Утечку газа в жилом доме в Набережных Челнах мог спровоцировать страдающий алкоголизмом пенсионер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, эпицентр взрыва скорее всего находился в квартире одинокого пенсионера. Он страдал алкоголизмом и состоял на учете в наркологическом диспансере.

«Интерфакс» пишет, что мужчине приостановили подачу газа за неуплату и поставили заглушку.

По предварительной информации, он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку, и тем самым спровоцировать утечку.