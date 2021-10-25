Назван эпицентр взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Утечку газа в жилом доме в Набережных Челнах мог спровоцировать страдающий алкоголизмом пенсионер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника, эпицентр взрыва скорее всего находился в квартире одинокого пенсионера. Он страдал алкоголизмом и состоял на учете в наркологическом диспансере.
«Интерфакс» пишет, что мужчине приостановили подачу газа за неуплату и поставили заглушку.
По предварительной информации, он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку, и тем самым спровоцировать утечку.
Напомним, взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах произошел около 17.00 понедельника. По данным МЧС, взрывом разрушило шесть квартир на четвертом и пятом этажах дома, в которых проживали 14 человек. Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов четыре человека. По предварительным данным, больше под завалами людей нет.