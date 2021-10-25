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Светлана Светличная попала на видео накануне исчезновения

Вероника Полынина
58 минут назад

Актриса Светлана Светличная попала на камеры видеонаблюдения перед исчезновением. Видео публикуют «Известия».

На записи видно, что консьерж и соседи помогают Светличной добраться до квартиры. Они ведут ее под руки и сажают в лифт.

81-летняя Светлана Светличная три года страдает деменцией.

Недавно артистка переехала в новую квартиру. Родственники допускают, что актриса могла забыть новый домашний адрес.

Последний раз Светличная выходила на связь с родными вечером 20 октября. По словам невестки, она звонила с неизвестного телефонного номера. Родственники пытались выяснить местонахождение Светличной, перезвонив по этому номеру, но подошедшая к телефону женщина отказалась общаться и заблокировала номер.

Ранее сообщалось, что в квартире актрисы правоохранители обнаружили рюкзак с документами и крупной суммой денег.

Происшествия,Видео,Светлана Светличная,газета "Известия",
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