Актриса Светлана Светличная попала на камеры видеонаблюдения перед исчезновением. Видео публикуют «Известия».

На записи видно, что консьерж и соседи помогают Светличной добраться до квартиры. Они ведут ее под руки и сажают в лифт.

81-летняя Светлана Светличная три года страдает деменцией.

Недавно артистка переехала в новую квартиру. Родственники допускают, что актриса могла забыть новый домашний адрес.

Последний раз Светличная выходила на связь с родными вечером 20 октября. По словам невестки, она звонила с неизвестного телефонного номера. Родственники пытались выяснить местонахождение Светличной, перезвонив по этому номеру, но подошедшая к телефону женщина отказалась общаться и заблокировала номер.