Момент взрыва в доме в Набережных Челнах попал на видео

Момент взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах попал на видеорегистратор. Видео опубликовал SHOT в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что из разрушенного дома эвакуированы 32 человека. Место происшествия оцеплено. По факту произошедшего прокуратура Татарстана начала проверку.
Из-под завалов достали 11-летнего и 17-летнего мальчиков. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одного из жильцов спасли по автолестнице с пятого этажа. Под завалами продолжают находиться еще три человека, спасатели установили с ними связь и работают над их освобождением.