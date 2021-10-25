Момент взрыва в доме в Набережных Челнах попал на видео

Из-под завалов достали 11-летнего и 17-летнего мальчиков. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одного из жильцов спасли по автолестнице с пятого этажа. Под завалами продолжают находиться еще три человека, спасатели установили с ними связь и работают над их освобождением.