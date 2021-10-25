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Смерть художника Василия Бубнова в московском бассейне попала на видео

Газета.Ru
42 минуты назад

Советский художник Василий Бубнов погиб в одном из московских бассейнов, сообщает mk.ru. Бубнов утонул 24 октября в фитнес-клубе на 2-й Песчаной улице. Художник плавал в бассейне, когда ему неожиданно стало плохо.

Работники заведения предприняли меры по спасению пожилого человека, но вскоре он скончался, предположительно, от острой сердечной недостаточности.

В сеть также попала видеозапись происшествия.

Можно увидеть, что рядом с художником было много других плавающих, а также два инструктора, однако на то, что мужчина не двигается, обратили внимание спустя минуту после того, как он потерял сознание.

Василий Бубнов был заслуженным художником России, академиком Академии художеств, членом комиссии по монументальному искусству Мосгордумы. Он участвовал в оформлении станций метро "Печатники" и "Пушкинская".

Ранее сообщалось, что владелице фитнес-клуба, в бассейне которого погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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