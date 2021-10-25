У арестованной в Турции россиянки случился нервный срыв

Мать одного из семерых россиян, отправленных в тюрьму в Турции по подозрению в поджоге леса - Ирина Вдовкина рассказала о том, как происходил их арест, и как дела обстоят в настоящее время. Она отметила, что у молодых людей не было русскоязычного адвоката, а у девушки, которая оказалась в числе задержанных и сейчас находится в женской тюрьме, случился эмоциональный срыв.

"К ним в отделение приехали адвокат, который не говорил ни по-английски, ни по-русски, а также дежурный судья", - цитирует Вдовкину Telegram-канал RT.

Она также уточнила, что пока по делу состоялось только предварительное слушание и молодых людей отказались отпустить и под подписку, и под залог.

"При этом среди них одна девушка. Она в настоящее время одна в какой-то женской тюрьме, у нее истерика", — пояснила Ирина.

Мать двух других задержанных — братьев Ярошенко — в свою очередь рассказала, что местные адвокаты не хотят вести это дело. Кроме этого, она назвала имена всех арестованных. Это Анатолий и Никита Ярошенко, Дмитрий Коршунов, Александр Антошкин, Константин Чебучаков, Иван Ухов и Полина Яськова.