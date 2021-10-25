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Во дворе дома в Москве обнаружили тело 12-летнего мальчика

Мослента
41 минуту назад

Во дворе жилого дома на юго-западе столицы найдено тело 12-летнего мальчика, сообщает «Московский комсомолец». Школьника обнаружили на Южнобутовской улице.

В московском дворе нашли тело 12-летнего мальчика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, ребенок покончил с собой. Об этом говорит характер травм на теле.

На данный момент обстоятельства и мотивы поступка школьника устанавливают правоохранители.

Ранее аналогичный инцидент произошел на Долгоруковской улице. На козырьке дома нашли тело 12-летней девочки. Предполагается, что школьница тяжело переживала развод родителей и переезд отца в Белоруссию.

Происшествия,Московский комсомолец,
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