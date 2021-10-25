В московском дворе нашли тело 12-летнего мальчика

Во дворе жилого дома на юго-западе столицы найдено тело 12-летнего мальчика, сообщает «Московский комсомолец». Школьника обнаружили на Южнобутовской улице.

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По предварительным данным, ребенок покончил с собой. Об этом говорит характер травм на теле.

На данный момент обстоятельства и мотивы поступка школьника устанавливают правоохранители.