В московском дворе нашли тело 12-летнего мальчика

Во дворе жилого дома на юго-западе столицы найдено тело 12-летнего мальчика, сообщает «Московский комсомолец». Школьника обнаружили на Южнобутовской улице.
По предварительным данным, ребенок покончил с собой. Об этом говорит характер травм на теле.
На данный момент обстоятельства и мотивы поступка школьника устанавливают правоохранители.
Ранее аналогичный инцидент произошел на Долгоруковской улице. На козырьке дома нашли тело 12-летней девочки. Предполагается, что школьница тяжело переживала развод родителей и переезд отца в Белоруссию.