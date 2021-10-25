Расследование уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье продолжается. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, опубликовавшего видео падения воздушного судна.
«Следствием установлено, что 24 октября 2021 года в районе посадочный площадки “Ватулино”, расположенной в Рузском городском округе, потерпел крушение легкомоторный самолет “Аэропракт А-22” под управлением пилота (он же собственник самолета) 1952 года рождения, с пассажиром на борту, в результате которого оба погибли на месте происшествия», – отмечает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 253 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).