«Следствием установлено, что 24 октября 2021 года в районе посадочный площадки “Ватулино”, расположенной в Рузском городском округе, потерпел крушение легкомоторный самолет “Аэропракт А-22” под управлением пилота (он же собственник самолета) 1952 года рождения, с пассажиром на борту, в результате которого оба погибли на месте происшествия», – отмечает ведомство.