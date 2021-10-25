Землетрясение напугало до ужаса журналистку в эфире: видео

Журналистку телеканала 24Horas.cl в прямом эфире до ужаса напугало землетрясение. Фрагмент видео, на котором сотрудница СМИ закричала во время прямого включения на острове Пальма, расположенном на Канарском архипелаге, появился в распоряжении телеканала «360».
Девушка почувствовала подземные толчки на острове. Она едва не упала в обморок, сообщает «360».
Мощнейшее землетрясение за последние полтора месяца на острове Пальма произошло в минувшую субботу. Его магнитуда, по данным ученых из испанского Национального географического института, составила 4,9, глубина очага – 38 километров.