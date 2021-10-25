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Светлана Светличная пропала без вести

Елена Прошина
1 час назад

В Москве пропала известная советская актриса Светлана Светличная. Об этом сообщает «МК».

Светлана Светличная пропала без вести
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка не повалялась дома с 20 октября. Полиция объявила 81-летнюю женщину в розыск. Родственники актрисы находятся в панике, поскольку она страдает деменцией.

"Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения", - заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (наст. Гюмри) Армянской ССР. Является заслуженной артисткой РСФСР с 1974 года. В 1963 году актриса окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Светличная наиболее известна по ролям в кинолентах «Бриллиантовая рука» и «Место встречи изменить нельзя».

Происшествия,Светлана Светличная,МВД,ИТАР-ТАСС,
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