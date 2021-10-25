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Спасение запертых в квартире детей в Приангарье сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Иркутской области четырех малолетних детей от года до 10 лет заперли в квартире на несколько дней без еды. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший кадры спасения ребят.

Об оставленных без присмотра взрослых детях в полицию сообщила жительница поселка Осиновка. Она стала невольной свидетельницей того, как женщина передавала продукты малышам по спущенной из окна квартиры веревке.

Полицейские и пожарные спасли четверых мальчиков через окно, после чего передали в руки врачей. Ведутся поиски их родителей. Мать детей состоит на учете по делам несовершеннолетних, уточняет канал.

Происшествия,Видео,RT на русском,
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