Спасение запертых в квартире детей в Приангарье сняли на видео

В Иркутской области четырех малолетних детей от года до 10 лет заперли в квартире на несколько дней без еды. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший кадры спасения ребят.

Об оставленных без присмотра взрослых детях в полицию сообщила жительница поселка Осиновка. Она стала невольной свидетельницей того, как женщина передавала продукты малышам по спущенной из окна квартиры веревке.