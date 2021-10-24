В Петербурге полицейские избили болельщиков «Спартака» дубинками

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Правоохранительные органы избили болельщиков «Спартака» в Питере

News.ru
39 минут назад

Болельщики «Спартака» были жёстко избиты правоохранительными органами в перерыве матча с «Зенитом». Об этом сообщает официальный Telegram-канал болельщиков красно-белых «Выездные заметки».

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Фото: ТАССТАСС

По данным источника, события развернулись во время перерыва в матче с «Зенита», когда болельщики пытались покинуть территорию стадиона. Представители органов избили фанатов, используя дубинки и электрошокеры.

Также известно, что на данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьёзная травма головы.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" разгромил "Спартак" со счётом 7:1. Теперь сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков.

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Ранее сообщалось, что бойцы полка Кадырова избили болельщиков «Спартака» во время матча с «Ахматом» в 10-м туре Российской премьер-лиги.

Происшествия,Зенит,Спартак,МВД,
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