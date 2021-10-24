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На Урале девушке-инвалиду сломали нос на свидании

Елена Прошина
18 минут назад

В Екатеринбурге девушке-инвалиду сломали нос во время свидания с гражданином Турции. Об инциденте сообщает издание E1.

На Урале девушке-инвалиду сломали нос на свидании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гражданин Турции познакомился в кафе с глухонемой девушкой-инвалидом, они стали переписываться в интернете. В пятницу турок пригласил новую знакомую вместе с глухонемой подругой в гости на съемную квартиру на Уралмаше. Там кавалер жил со своим братом и своей сожительницей с двумя детьми.

Во время рандеву произошел конфликт, причина которого пока неясна.

В итоге у одной из девушек был сломан нос. Кровь нашли в подъезде и на асфальте перед ним. Их обеих забрала скорая помощь, а на место происшествия прибыл наряд ППС.

Сосед-очевидец рассказал, что турок на улице несколько раз жестко ударил и сильно пнул уже лежачую жертву.

«Было похоже, что она в отключке», - сказал свидетель.

Вторая девушка в этот момент стояла рядом и кричала.

Однако по версии турка и его сожительницы, девушка-инвалид была его любовницей и пришла разобраться с соперницей. Начала угрожать ей и бросаться на нее, потом упала, повредив голову и нос.

Этой же версии придерживаются в полиции.

«По предварительной информации, произошел конфликт между двумя женщинами, в ходе которого одна из них получила повреждения», — сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Разбираться в этой истории предстоит силовикам. Уже известно, что медики не подтвердили изнасилование.

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