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Источник: объявленного в розыск ростовского журналиста подозревают в оправдании нацизма

ТАССиещё 4
1 час назад

Журналист из Ростова-на-Дону Сергей Резник, которого объявил в розыск Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области, подозревается в оправдании нацизма. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Российского журналиста объявили в розыск за оправдание нацизма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Суть претензий к нему заключается в том, что его подозревают в оправдании нацизма. У него были подобные публикации в Telegram, довольно давно. Сейчас ими заинтересовалась полиция", - рассказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что полиция объявила Резника в розыск. По данным СМИ, журналист специализируется на коррупционных расследованиях. По информации Telegram-канала Readovka, в 2013 году он был осужден на 1,5 года колонии за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп. Резник сейчас находится в Грузии, уточняет Telegram-канал.

Официальным комментарием правоохранительных органов по этой ситуации ТАСС пока не располагает.

Происшествия,Сергей Резник,МВД,ИТАР-ТАСС,
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