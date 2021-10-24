В Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео

В Свердловской области подростки, один из которых, по предварительным данным, учится в институте МВД, избили школьников и сняли нападение на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел у школы N17 в городе Сухой Лог. На кадрах видно, как несколько молодых людей бьют ногами своих жертв и прыгают им на головы.

Автор видео называет это "красотищей", а девушка за кадром подначивает нападающих.

Как сообщили в полиции, все участники конфликта уже установлены, а родители одного из пострадавших школьников написали заявление в правоохранительные органы.