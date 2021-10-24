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В Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео

Газета.Ru
31 минуту назад

В Свердловской области подростки, один из которых, по предварительным данным, учится в институте МВД, избили школьников и сняли нападение на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

В Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел у школы N17 в городе Сухой Лог. На кадрах видно, как несколько молодых людей бьют ногами своих жертв и прыгают им на головы.

Автор видео называет это "красотищей", а девушка за кадром подначивает нападающих.

Как сообщили в полиции, все участники конфликта уже установлены, а родители одного из пострадавших школьников написали заявление в правоохранительные органы.

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Ранее в Ростове-на-Дону инспектор ДПС напал на водителя, который снимал его на смартфон. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с тонированными окнами и начали составлять протокол. Сидевший за рулем мужчина включил камеру на смартфоне и поинтересовался у инспекторов, будут ли они замерять светопропускаемость стекол. Один из сотрудников возмутился тем, что его снимают и набросился на водителя с кулаками, попутно обозвав его щенком.

Происшествия,ГИБДД,МВД,
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