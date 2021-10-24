На Бали разоблачили грабившую соотечественников банду россиян

В Бали разоблачена преступная группировка русскоязычных рэкетиров, которая годами занимались поборами среди туристов и русскоязычных жителей острова. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Издание сообщает об аресте летом этого года 65-летнего россиянина Евгения Багрянцева и трех его сообщников: Артема Котухова, Ильгама Музафина и Сергея Чередниченко. Еще двое участников группировки - жена главаря Ольга Багрянцева и Максим Жильцов – объявлены в розыск.
Преступники занимались вымогательством под видом сотрудников Интерпола или втираясь в доверие будущим жертвам с 2015 года.
Поначалу бандиты специализировались на богатых туристах, прибывавших на Бали. Они подбрасывали отдыхающим наркотики. После этого появлялась полиция и задерживала «наркоторговца».
Далее на сцене появлялись Артем Котухов и Ильгам Музафин, игравшие роль либо сотрудников индонезийской полиции, либо Интерпола. Они предлагали жертвам заплатить выкуп за освобождение. Суммы отступного варьировались в пределах 10-50 тысяч долларов. Иногда они взлетали до 150 000 долларов. Напуганные перспективой сидеть в балийской тюрьме туристы готовы были отдать любые деньги за освобождение. Неплатежеспособные жертвы оставались за решеткой.
С началом пандемии коронавируса туристы исчезли и бандиты переключили свое внимание на русскоязычную диаспору, осевшую на Бали – местных бизнесменов и фрилансеров. Предъявляя поддельные полицейские удостоверения, вымогатели запугивали жертв их мнимыми нарушениями закона или тем, что подбросят наркотики. Тем, кто отказывался платить подбрасывали «дурь» и сдавали местной полиции.
В результате их деятельности в индонезийских тюрьмах по сфабрикованным делам о наркотиках сидят примерно 40 россиян. Их сроки заключения составляют от трех до восьми лет. Причем арест вымогателей не повлиял на возможность пересмотра приговоров жертв вымогателей. Бандитам же за их деятельность грозит по 1-4 года тюрьмы по обвинению в мошенничестве.