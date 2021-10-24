На Бали разоблачили грабившую соотечественников банду россиян

В Бали разоблачена преступная группировка русскоязычных рэкетиров, которая годами занимались поборами среди туристов и русскоязычных жителей острова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Издание сообщает об аресте летом этого года 65-летнего россиянина Евгения Багрянцева и трех его сообщников: Артема Котухова, Ильгама Музафина и Сергея Чередниченко. Еще двое участников группировки - жена главаря Ольга Багрянцева и Максим Жильцов – объявлены в розыск.

Преступники занимались вымогательством под видом сотрудников Интерпола или втираясь в доверие будущим жертвам с 2015 года.

Поначалу бандиты специализировались на богатых туристах, прибывавших на Бали. Они подбрасывали отдыхающим наркотики. После этого появлялась полиция и задерживала «наркоторговца».

Далее на сцене появлялись Артем Котухов и Ильгам Музафин, игравшие роль либо сотрудников индонезийской полиции, либо Интерпола. Они предлагали жертвам заплатить выкуп за освобождение. Суммы отступного варьировались в пределах 10-50 тысяч долларов. Иногда они взлетали до 150 000 долларов. Напуганные перспективой сидеть в балийской тюрьме туристы готовы были отдать любые деньги за освобождение. Неплатежеспособные жертвы оставались за решеткой.

С началом пандемии коронавируса туристы исчезли и бандиты переключили свое внимание на русскоязычную диаспору, осевшую на Бали – местных бизнесменов и фрилансеров. Предъявляя поддельные полицейские удостоверения, вымогатели запугивали жертв их мнимыми нарушениями закона или тем, что подбросят наркотики. Тем, кто отказывался платить подбрасывали «дурь» и сдавали местной полиции.