Стала известна причина смерти участника «Минуты славы»

Стала известна причина смерти участника конкурса «Минута славы», вьетнамского певца Нгуен Ван Хынга. Это внезапная остановка сердца, сообщает «МК».
По данным издания, 39-летний певец три месяца жаловался на боли в животе и потерял 10 кг. Накануне смерти Нгуен вместе с другом ездили в больницу. Медики назначили анализы и ультразвуковые исследования. Утром 23 октября певец заехал к приятелю, чтоб отправиться на анализы, но в квартире ему стало плохо, он потерял сознание.
Друг вьетнамца вызвал скорую, но спасти его не сумели.
Ранее стало известно, что певец и участник шоу «Минута славы» Нгуен Ван Хынг был найден мертвым в квартире в Москве.
Нгуен приехал в Россию 20 лет назад, успешно закончил РУДН, защитил диссертацию. Он ходил в студию вокала, участвовал в университетских концертах. Хорошо пел на русском, вьетнамском, английском, французском языке. В Москве у него был небольшой бизнес — вьетнамское кафе. В свободное время пробовался в различных телевизионных шоу. В «Минуте славы» он дошел до полуфинала.