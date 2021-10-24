Стала известна причина смерти участника «Минуты славы»

Стала известна причина смерти участника конкурса «Минута славы», вьетнамского певца Нгуен Ван Хынга. Это внезапная остановка сердца, сообщает «МК».

Фото: соцсети соцсети

По данным издания, 39-летний певец три месяца жаловался на боли в животе и потерял 10 кг. Накануне смерти Нгуен вместе с другом ездили в больницу. Медики назначили анализы и ультразвуковые исследования. Утром 23 октября певец заехал к приятелю, чтоб отправиться на анализы, но в квартире ему стало плохо, он потерял сознание.

Друг вьетнамца вызвал скорую, но спасти его не сумели.

Ранее стало известно, что певец и участник шоу «Минута славы» Нгуен Ван Хынг был найден мертвым в квартире в Москве.