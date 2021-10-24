В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Названа причина смерти участника «Минуты славы» из Вьетнама

Майк Габриелян
36 минут назад

Стала известна причина смерти участника конкурса «Минута славы», вьетнамского певца Нгуен Ван Хынга. Это внезапная остановка сердца, сообщает «МК».

Стала известна причина смерти участника «Минуты славы»
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, 39-летний певец три месяца жаловался на боли в животе и потерял 10 кг. Накануне смерти Нгуен вместе с другом ездили в больницу. Медики назначили анализы и ультразвуковые исследования. Утром 23 октября певец заехал к приятелю, чтоб отправиться на анализы, но в квартире ему стало плохо, он потерял сознание.

Друг вьетнамца вызвал скорую, но спасти его не сумели.

Ранее стало известно, что певец и участник шоу «Минута славы» Нгуен Ван Хынг был найден мертвым в квартире в Москве.

Нгуен приехал в Россию 20 лет назад, успешно закончил РУДН, защитил диссертацию. Он ходил в студию вокала, участвовал в университетских концертах. Хорошо пел на русском, вьетнамском, английском, французском языке. В Москве у него был небольшой бизнес — вьетнамское кафе. В свободное время пробовался в различных телевизионных шоу. В «Минуте славы» он дошел до полуфинала.

Происшествия,РУДН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители